Melikgazi Kayseri evinde galibiyete ulaştı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımını 76-65 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ivana Ivanovic, Alexandra Ioana Stan, Tomi Panov
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 13, Ellenberg Wiley 7, Fatmanur Karataş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay 8, Petronyle 23, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 15
NKA Universitas Pecs: Laczko, Smailbegovic 12, Tadic, Ratkai, Weninger 8, Simon 1, Williams 4, Williams 10, Wallace 12, Kiss 2, Meresz 16
1. Periyot: 18-19
Devre: 36-37
3. Periyot: 55-59
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ivana Ivanovic, Alexandra Ioana Stan, Tomi Panov
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 13, Ellenberg Wiley 7, Fatmanur Karataş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay 8, Petronyle 23, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 15
NKA Universitas Pecs: Laczko, Smailbegovic 12, Tadic, Ratkai, Weninger 8, Simon 1, Williams 4, Williams 10, Wallace 12, Kiss 2, Meresz 16
1. Periyot: 18-19
Devre: 36-37
3. Periyot: 55-59
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