Melikgazi Kayseri evinde galibiyete ulaştı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımını 76-65 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Melikgazi Kayseri evinde galibiyete ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 23:23
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk ettiği Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımını 76-65 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ivana Ivanovic, Alexandra Ioana Stan, Tomi Panov

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 13, Ellenberg Wiley 7, Fatmanur Karataş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay 8, Petronyle 23, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 15

NKA Universitas Pecs: Laczko, Smailbegovic 12, Tadic, Ratkai, Weninger 8, Simon 1, Williams 4, Williams 10, Wallace 12, Kiss 2, Meresz 16

1. Periyot: 18-19

Devre: 36-37

3. Periyot: 55-59

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery