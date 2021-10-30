Mehmet Topal'ın topuk golü ofsayta takıldı

Mehmet Topal'ın penaltı noktası üzerinden topukla attığı gol Montero'nun ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Mehmet Topal'ın topuk golü ofsayta takıldı
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30 Ekim 2021 17:45
Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı 72. dakikasında bulduğu adeta 'yılın golü' ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş atağında Mehmet Topal, penaltı noktası civarında topu kontrol ederek sürpriz bir şekilde topuğuyla vurduğu ve top köşeden ağlarla buluştu. Daha sonra Cüneyt Çakır'a ofsayt olabileceği uyarısıyla VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'ndan uyarı gitti.

Cüneyt Çakır, pozisyonu monitörden izledikten sonra yardımcı hakemi Bahattin Duran'ı çağırdı. Duran ile bir süre fikir alışverişinde bulunan Çakır, golü iptal etti.

Gol anında Montero'nun ofsayt olduğu kararı verildi.


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