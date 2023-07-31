Mehmet Can Aydın, Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Mehmet Can Aydın, resmi sözleşme ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Mehmet Can Aydın, Trabzonspor için geldi!
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31 Temmuz 2023 01:56
Trabzonspor, savunma hattını Mehmet Can Aydın ile güçlendiriyor.

Bordo-mavili takımın transferi için Schalke ile anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki sağ bek İstanbul'a geldi.

Mehmet Can Aydın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.

MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?

Almanya'da yetişen Mehmet Can Aydın, Borussia Mönchengladbach ve Schalke altyapılarının ardından Schalke'nin A takımında forma giydi.

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