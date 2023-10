Mehmet Büyükekşi: '100. yılda ülkemize armağan olsun'

Hırvatistan'ı deplasmanda yenen, Letonya'yı Konya'da farklı mağlup eden A Milli Takım, son maçları beklemeden Almanya vizesini cebine koydu.



Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile statta büyük coşku vardı. Özellikle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sevinci yüzüne yansımıştı. Saha içine inip takımla ve tüm çalışanlarla başarının keyfini yaşayan Başkan'ın yanında en büyük destekçisi eşi de vardı. Mehmet Büyükekşi ve Zehra Büyükekşi, bu anlarda duygularını anlattı.



"ÜLKEMİZE HEDİYEMİZ OLSUN"



Mehmet Büyükekşi, eşinin kendisi için yaptığı yorumları gülümseyerek karşılarken, "Bunu hep birlikte başardık. Bu zafer hepimizin, EURO 2032'yi aldıktan sonra EURO 2024 de olmalıydı. Bunun bir kazaya kurban gitmesini istemiyorduk. Son Hırvatistan ve Letonya maçı çok önemliydi. İkisinden de kazasız çıktığımız için mutluyuz, sevinçliyiz. En zorlu kararı değişim döneminde yaşadık. Montella ile güzel sonuçlanması mutluluk verici. Futbol adına her şeyin daha da güzel olmasını istiyoruz. TFF olarak 100. yılını kutlayan ülkemize hediyemiz olsun" dedi.



"HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"



Zaman zaman çok stresli ve zorlu süreçler yaşandığını hatırlattığımızda 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözünü doğrulayan Zehra Hanım, "Onun bütün düşüncelerine destek olup, sakinleştiriyorum. Başka yapacak bir şey yok. Bir eş olarak sadece sırtını sıvazlıyoruz. Onun kendi bildikleri her zaman doğru ve önemlidir. Yaptığının her zaman arkasındayız. Her zaman doğrucu bir kişidir, herkes kıymetini bilsin." diye konuştu.



Zehra Büyükekşi, Mehmet Başkan'ın "Bu artık son görev dönemim" sözlerinin hatırlatılmasının ardından, "Devam etmesini ister misiniz?" sorusuna. Yanıt, "Yok istemem, çok yorucu. Son seçimi kendisi istedi, destekledik. O istemiyorsa ben de istemem" oldu.



ALMANYA'DA BİRİNCİLİK İSTİYORUZ



Zehra Büyükekşi, A Milli Takım'a EURO 2024'te hedefi gösterdi, "Avrupa'da da birincilik istiyoruz. Allah nasip etsin inşallah" dedi.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin eşi Zehra Büyükekşi, yaşanan zorlu süreç sonrası kazanılan başarıda hissettiklerini anlattı. 'Üzerinizden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyor musunuz?' sorusunun ardından "Çok büyük bir yük kalktı. Türkiyemiz çok güzel ve her şeyin en iyisine layık. İnşallah Avrupa'da da birinci oluruz. Biz birincilik istiyoruz, Allah nasip etsin inşallah" dedi. Milli maçlarda eşini yalnız bırakmayan Zehra Hanım'a Almanya'da da tribünde olup olmayacağını sorduk. "Mehmet Bey yanımda ol diyor, ben de keyifle destek olmak adına geliyorum. İnşallah Almanya'da da olacağız" şeklinde konuştu.



"2008'DEKİ DUYGULARI YAŞADIM"



Milli maçta Büyükekşi ailesinin yanında yer alan, Ay-Yıldızlılara destek olan ve coşkuyu yaşayan bir diğer isim de TFF'nin eski başkanı merhum Hasan Doğan'ın eşi Aysel Doğan'dı.



Eşinin başkanlığında yaşanan ve 3.'lükle sonuçlanan EURO 2008'i hatırlatılan Doğan, "Bugün de 2008'deki o coşkuyu yaşadım. O gün ne hissettiysem yine aynı his ve duygular içindeyim. Mehmet Bey ve eşiyle birlikte o günlere döndüm. Futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklar ikinci golü Hasan Bey için atın dedim. Attılar hatta dört yaptılar. İnşallah Almanya'da da güzel işlere imza atacaklar. Onlara güveniyoruz" diye konuştu.