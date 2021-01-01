McMillan: "5. maç, serinin en zor maçı olacak!"

Atlanta Hawks başantrenörü Nate McMillan, New York Knicks'e karşı oynanan playoff serisinin 5. maçının, "serinin en zor maçı olacağını" söyledi.



Hawks, dün gece oynanan 4. maçta Knicks'i 133-96 mağlup ederek, 3-1'lik bir seri üstünlüğü elde etmişti.



McMillan daha sonra ekibine bir sonraki maçın serinin en zoru olacağını şu şekilde hatırlattı:



"Çocuklara söylediğim gibi, rakibin elenmenin eşiğinde olacağı bu maç, serinin en zor maçı olacak. Canla başla savaşacaklarını biliyoruz. Serinin en zor maçı olacak. Oldukça fiziksel bir karşılaşma olmasını ve her iki takımın da aciliyet duygusuyla oynamasını bekliyorum."



Geçtiğimiz gece 27 sayı ve 9 asistle takıma önderlik eden ve seride Hawks'ın dört maçta da sayı ve asist lideri olan Trae Young, odak noktasının sahada olduğunu açıkladı:



"İşi yalnızca basketbolla sınırlı tutmaya çalışıyorum. Kimin sinirlenmiş olduğu falan hiç umurumda değil. Günün sonunda basketbol bu sadece. Biz de kazanmaya çalışıyoruz. Tüm diğer ekstra şeyler, neyse ne artık. Biz odaklanmış durumdayız."



Serinin 5. maçı, Çarşamba günü oynanacak.



