İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Brentford, sahasında Brighton'u ağırladı.



Brentford Community'de oynanan mücadeleyi Brentford, 3-2 kazandı.



Mücadele hızlı başladı. Brentford, 9. dakikada Bryan Mbuemo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında, 45+3'te Danny Welbeck skoru eşitledi ve devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada bir kez daha Bryan Mbuemo'nun golüyle 2-1 öne geçti. 58. dakikada Yoane Wissa ile farkı ikiye çıkaran Brentford'a, bir iyi haber de Brighton'dan geldi. 61. dakikada Joao Pedro kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kaouro Mitoma 81. dakikada farkı 1'e indirdi ancak bu yetmedi ve Brentford 90+5'de Christian Norgaard ile 4. golü bularak karşılaşmayı 4-2 kazandı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte 3 maç aranın ardından kazanan Brentford, 46 puan ile 11. sırada yer aldı.



Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Brighton, 48 puan ile 10. sırada bulunuyor.



Ligde gelecek hafta Brentford, ligin sürpriz takımı Nottingham Forest deplasmanında olacak.



Brighton, sahasında West Ham'ı ağırlayacak.



