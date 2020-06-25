Max Kruse'den sansasyon yaratan Stuttgart paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Max Kruse'den sansasyon yaratan Stuttgart paylaşımı
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25 Haziran 2020 15:29
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini, pandemi döneminde maaşını alamadığını iddia ederek tek taraflı fesheden Max Kruse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Alman basınında büyük ilgi gördü.

Tecrübeli Alman orta saha Instagram hesabından, Stuttgart tesislerine gittiğini gösteren bir video paylaştı.

Kruse paylaştığı videoda sabah saatlerinde araba ile seyahat ediyor. Videoda Kruse'nin Stutgart tesislerine giriş yaptığı ve kulüp ofisinin kapısında zili çaldığı görülüyor.

32 yaşındaki orta saha, Almanya'da daha önce Werder Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, St. Pauli ve Freiburg gibi takımların formasını giydi.



NE OLMUŞTU?

Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.

Sarı-lacivertli kulüp, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu ve her türlü girişimde bulunulacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır." denildi.



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