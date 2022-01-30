Max Kruse eski takımına geri döndü!

Bundesliga ekibi Wolfsburg, Union Berlin forması giyen Max Kruse'yi transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Alman oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Alman oyuncunun, Pazartesi günü yapılacak sağlık kontrollerinden sonra kendisini Wolfsburg'a bağlayan sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.



Max Kruse, 2019-20 yılında Fenerbahçe forması da giymişti.



Tecrübeli oyuncu, bu sezon Union Berlin formasıyla çıktığı 23 maçta, 8 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.





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