Max Kruse eski takımına geri döndü!

Wolfsburg, Union Berlin'de forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Max Kruse eski takımına geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2022 20:57
Bundesliga ekibi Wolfsburg, Union Berlin forması giyen Max Kruse'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman oyuncunun, Pazartesi günü yapılacak sağlık kontrollerinden sonra kendisini Wolfsburg'a bağlayan sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Max Kruse, 2019-20 yılında Fenerbahçe forması da giymişti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Union Berlin formasıyla çıktığı 23 maçta, 8 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.