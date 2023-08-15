Mauro Icardi taraftarla buluştu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon ilk kez oynadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi taraftarla buluştu
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15 Ağustos 2023 22:22
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon ilk kez RAMS Park'ta sahaya çıktı.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarın büyük beğenisini toplayan Icardi'nin bonservisi alındı.

Takıma geç katılan 30 yaşındaki santrfor, ilk Olimpija Ljubljana ile Süper Lig'deki Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girdi. İlk 2 resmi maçına deplasmanda çıkan Icardi, bu sezon ilk kez iç sahada taraftarıyla buluştu.

Icardi, ayrıca bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi.

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