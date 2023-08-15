Mauro Icardi taraftarla buluştu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon ilk kez RAMS Park'ta sahaya çıktı.
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarın büyük beğenisini toplayan Icardi'nin bonservisi alındı.
Takıma geç katılan 30 yaşındaki santrfor, ilk Olimpija Ljubljana ile Süper Lig'deki Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girdi. İlk 2 resmi maçına deplasmanda çıkan Icardi, bu sezon ilk kez iç sahada taraftarıyla buluştu.
Icardi, ayrıca bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi.
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarın büyük beğenisini toplayan Icardi'nin bonservisi alındı.
Takıma geç katılan 30 yaşındaki santrfor, ilk Olimpija Ljubljana ile Süper Lig'deki Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girdi. İlk 2 resmi maçına deplasmanda çıkan Icardi, bu sezon ilk kez iç sahada taraftarıyla buluştu.
Icardi, ayrıca bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi.