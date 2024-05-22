Mauro Icardi: 'Şampiyonluk golü benden'

Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında suskun kalan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor maçını iple çekiyor.
Özellikle Fenerbahçe maçındaki performansı eleştirilen futbolcu, bu durumu adeta gurur meselesi yaptı. Moral bozukluğunu atlatan Icardi, son idmanda Buruk'la bir görüşme yaparak, Konyaspor maçında şampiyonluk golünü atacağını söyledi.
"GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPACAĞIM"
Takım olarak kenetlendiklerini belirten Icardi, "Galatasaray taraftarı derbiden sonra bana hep moral ve destek verdi. Onları mutlu etmeye kararlıyım. Söz veriyorum; Konyaspor maçı benim maçım olacak. Atacağım gol ya da gollerle Galatasaray'ı şampiyon yapacağım." dedi.
Okan Buruk ise "Sana ve tüm takıma güvenim tam. Gerekeni yapacağınızdan hiç şüphem yok. Zafer bizim olacak." karşılığını verdi.
Özellikle Fenerbahçe maçındaki performansı eleştirilen futbolcu, bu durumu adeta gurur meselesi yaptı. Moral bozukluğunu atlatan Icardi, son idmanda Buruk'la bir görüşme yaparak, Konyaspor maçında şampiyonluk golünü atacağını söyledi.
"GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPACAĞIM"
Takım olarak kenetlendiklerini belirten Icardi, "Galatasaray taraftarı derbiden sonra bana hep moral ve destek verdi. Onları mutlu etmeye kararlıyım. Söz veriyorum; Konyaspor maçı benim maçım olacak. Atacağım gol ya da gollerle Galatasaray'ı şampiyon yapacağım." dedi.
Okan Buruk ise "Sana ve tüm takıma güvenim tam. Gerekeni yapacağınızdan hiç şüphem yok. Zafer bizim olacak." karşılığını verdi.