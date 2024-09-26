Mauro Icardi, sakatlıktan golle döndü

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, çıktığı ilk maçta golü buldu.

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Mauro Icardi, sakatlıktan golle döndü
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26 Eylül 2024 01:59
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos'ta yapılan Adana Demirspor müsabakasında sakatlanan Icardi, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemedi. Fenerbahçe derbisinde kadroda olmasına rağmen süre almayan Icardi, PAOK müsabakasının 77. dakikasında Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

Mauro Icardi, sakatlığının ardından döndüğü ilk maçın 90+5. dakikasında skoru 3-1'e getiren golü atarak takımını rahatlattı.

Maç sonu "üçlü"sü Icardi'den

Galatasaray'da klasikleşen "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, PAOK galibiyetini kale arkasındaki taraftarlarla karşılıklı marş söyleyerek kutladı. Galatasaray'ın galibiyetlerinden sonra klasik haline gelen "üçlü" tezahüratını taraftarın isteği üzerine 3 maç sonra sahalara golle dönen Icardi başlattı.

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