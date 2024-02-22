Mauro Icardi morallendi, gözünü Sparta Prag'a dikti

UEFA Avrupa Lig Son 32 Turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasray'da tüm gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.Prag'da kampa giren sarı-kırmızılı takım, ilk maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaşan Mauro Icardi'ye rövanşta da çok güveniyor. Gollerini atmaya başlayan Arjantinli yıldız, hafta başında doğum gününü kutladı.Morallenen 31 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon Avrupa'da 6 gol-3 asistlik performans sergiledi.