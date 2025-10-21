20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
2-0
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
1-1
20 Ekim
West Ham United-Brentford
0-2
20 Ekim
Alaves-Valencia
0-0
20 Ekim
Cremonese-Udinese
1-1
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Mauro Icardi, kulübede olacak

Başakşehir karşısında biraz daha hazır bir görüntü sergileyen Mauro Icardi, yine de Osimhen'in bir hayli gerisinde olduğu için Bodo önünde maça kulübede başlayacak.

calendar 21 Ekim 2025 08:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi, kulübede olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından bir türlü eski fiziksel durumuna kavuşamayan Mauro Icardi, Başakşehir maçına ilk 11'de başlamıştı.

Mücadeleyi golsüz kapatan ancak eskisine göre biraz daha hazır bir görüntü sergileyen Icardi, yine de Osimhen'in bir hayli arkasında olduğu için Bodo önünde maça kulübede başlayacak.

Icardi, sonuca ve oyuna göre sonradan oyuna girmek için bekleyecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.