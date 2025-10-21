Mauro Icardi, kulübede olacak

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından bir türlü eski fiziksel durumuna kavuşamayan Mauro Icardi, Başakşehir maçına ilk 11'de başlamıştı.



Mücadeleyi golsüz kapatan ancak eskisine göre biraz daha hazır bir görüntü sergileyen Icardi, yine de Osimhen'in bir hayli arkasında olduğu için Bodo önünde maça kulübede başlayacak.



Icardi, sonuca ve oyuna göre sonradan oyuna girmek için bekleyecek.



