Mauro Icardi için transfer itirafı

Monza Yönetim Kurulu Başkanı Adriano Galliani, transfer döneminde adı takımlarıyla geçen Mauro Icardi'nin kendilerine asla yakın olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi için transfer itirafı
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23 Eylül 2022 16:03
İtalya Serie A ekiplerinden Monza'nın yönetim kurulu başkanı Adriano Galliani, yaz transfer döneminde adları geçen Paulo Dybala ve Mauro Icardi için açıklama yaptı.

Galliani, "Paulo Dybala boştaydı. Sözleşme imzalamak ve onu ikna etmek istedik ancak imkansız bir transferdi" dedi.

İtalyan spor adamı, Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi için, "Mauro Icardi'nin transferi hiçbir zaman bize yakın değildi. Icardi, sadece başkan Silvio Berlusco'nin fikriydi daha fazlası değil" diye konuştu.

GALATASARAY BEDELSİZ KİRALADI

Galatasaray, transferin son günlerinde 29 yaşındaki futbolcuyu PSG'den bedelsiz olarak kiralamıştı.

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