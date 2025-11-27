Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya sert gönderme

Mauro Icardi'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Wanda Nara'nın avukatı tutuklandı.

Tutuklamanın ardından Mauro Icardi sosyal medya hesabından alaycı bir paylaşımda bulundu.

İşte Mauro Icardi'nin paylaşımı:

"Nasıl demişlerdi?

'Herkes hak ettiği avukata sahiptir.'

Bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım.

'İyi avukatlar ve her şeyden önce Büyük İnsanlar' kısmına gelince, buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin. Bu ahlaksız, dolandırıcı ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor.

Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor."