Mauro Icardi'den eleştirilere cevap!

Galatasaray'da sık sık yurtdışına gittiği için eleştirilen Mauro Icardi, bu eleştirilere sarı-kırmızılı takımdaki istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den eleştirilere cevap!
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08 Ekim 2024 14:22
Galatasaray'da Mauro Icardi'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Sık sık yurtdışına gittiği için eleştirilen Arjantinli yıldız, bu eleştirilere istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi.

Sosyal medyadan bir görsel paylaşan Icardi, "Günaydın" yazdı ve Galatasaray'daki performansı ve kupalarını bu görselde kullandı.

Galatasaray'da 83 maça çıkan Icardi, 58 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

Icardi'nin paylaşımında kullandığı görsel: 



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