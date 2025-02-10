Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe sözleri!
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10 Şubat 2025 10:01
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Fransız basınına oynadığı eski takımları değerlendirdi.

Marsilya ve Olympiakos gibi takımlara karşın en iyi atmosferin Fenerbahçe'de olduğunu söyleyen Valbuena, "Fenerbahçe inanılmazdı. Atmosfer adeta bir yanardağ gibiydi. Galatasaray ve Beşiktaş da büyüleyiciydi" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Şimdilerde Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Kallithea'da forma giyen Fransız yıldız, 2017-2018 sezonunda katıldığı Fenerbahçe'de 71 maça çıkmış, 12 gol 24 asist üretmişti.


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