Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Fransız basınına oynadığı eski takımları değerlendirdi.
Marsilya ve Olympiakos gibi takımlara karşın en iyi atmosferin Fenerbahçe'de olduğunu söyleyen Valbuena, "Fenerbahçe inanılmazdı. Atmosfer adeta bir yanardağ gibiydi. Galatasaray ve Beşiktaş da büyüleyiciydi" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Şimdilerde Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Kallithea'da forma giyen Fransız yıldız, 2017-2018 sezonunda katıldığı Fenerbahçe'de 71 maça çıkmış, 12 gol 24 asist üretmişti.
Marsilya ve Olympiakos gibi takımlara karşın en iyi atmosferin Fenerbahçe'de olduğunu söyleyen Valbuena, "Fenerbahçe inanılmazdı. Atmosfer adeta bir yanardağ gibiydi. Galatasaray ve Beşiktaş da büyüleyiciydi" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Şimdilerde Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Kallithea'da forma giyen Fransız yıldız, 2017-2018 sezonunda katıldığı Fenerbahçe'de 71 maça çıkmış, 12 gol 24 asist üretmişti.
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