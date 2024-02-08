Marsilya'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Pape Gueye için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
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08 Şubat 2024 16:54
Orta saha için fırsat transferi peşine düşen Fenerbahçe ve Galatasaray için Fransa'da resmi bir açıklama geldi.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın listesinde olduğu öne sürülen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye için kendisine sorulan Türkiye sorusuna yanıt verdi.

BAŞKANDAN RESMİ AÇIKLAMA

Oyuncunun Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılması üzerine gelen soruyu yanıtlayan Longoria, "Pape Gueye için Türkiye'den herhangi bir teklif almadık." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Marsilya ile olan sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki orta saha, bu sezon Fransız ekibi ile çıktığı 3 resmi maçta skor katkısı yapamadı.



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