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Marks: "Durant, Brooklyn kadrosunun şekillendirilmesinde aktif bir ses"

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Kevin Durant'in Brooklyn Nets kadrosunun geleceğini şekillendirmede aktif bir ses olmaya devam edeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Kevin Durant'in Brooklyn Nets kadrosunun geleceğini şekillendirmede aktif bir ses olmaya devam edeceğini söyledi.

Marks, KD ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Gelecekte nereye gideceğimiz ve ne yaptığımız konusunda çok yüksek bir ses olmaya devam ediyor ve onu diğer oyuncular ve personel gibi, bu takımı nasıl kurmaya devam edeceğimiz ve nasıl hareket edeceğimizle ilgili konulara dahil ediyorum."

Marks, yaz boyunca Durant ile düzenli temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi:

"Onu yaz boyunca defalarca gördüm, rehabilitasyon sürecini izledim ve sahaya geri dönmesini izledim. Her zaman Barclays'de parkeye çıkmayı dört gözle beklediğini söyledi. Bence bu görüşmedeki hepimiz, ben dahil, organizasyondaki herkes de o an için sabırsızlanıyor."

Durant, Orlando'daki sezon devamına katılmayacağını belirten oyunculardan biriydi.


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