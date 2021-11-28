'Marius Sumudica'ya haksızlık yapıldı'

Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Gabriel Margarit "1 puan bizim için önemliydi. Hafta boyunca çok çalıştık. Bir önceki maçta da oyuncularımız karakter gösterdi. Bu maçta da 1 puan çok değerli oldu. Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Üç gün Önce Marsilya ile oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. Oyuncularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ederim." dedi.



Gabriel Margarit 90+6'daki kırmızı kart için "Marius Sumudica çizgiyi 20 cm geçti, kırmızı kart gördü. Diğer maçları izliyoruz, diğer hocalar da çizgiyi geçiyor ama sarı kart çıkıyor. Sumudica'ya haksızlık yapıldı." açıklamasını yaptı.





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