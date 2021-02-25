Marius Sumudica: 'Galatasaray'a giderse büyük bir adım olur'

Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Steaua Bükreş'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan için Rumen basınına değerlendirme yaptı ve transferin gerçekleşmesini mümkün görmediğini kaydetti.Türkiye'deki büyük takımların kadro kalitesine değinen Sumudica, "Galatasaray'ın takımına bakıyorum, bence hiçbir Rumen oyuncu Galatasaray'da oynayamaz. Menajer Becali'nin gücünü, yapabileceklerini biliyorum. Fatih Terim ile de iyi bir ilişkisi var, Hagi oradaydı ve herkes Hagi'ye saygı duyuyor. Galatasaray'a transfer olursa, Becali'nin sayesinde olur.." dedi.Fenerbahçe kadrosu üzerinden örnek veren Rumen hoca, "Fenerbahçe, Mesut Özil'i aldı, Milan'da oynamış Sosa'yı, Luiz Gustavo'yu, İngiltere'ye 15 milyon euroya giden Samatta'yı aldı. Kimin hangi maçta oynayacağı bile belli değil. Beşiktaş, Everton'dan Cenk Tosun'u aldı, neden bahsediyoruz biz? Transferler sıra dışı.Ben bu yüzden Türkiye'de herhangi bir Rumen oyuncunun oynayacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın gündeminde oyuncunun bulunduğunu kaydetmişti.Becali, "Galatasaray onu transfer etmek istiyor, bu doğru. Birkaç ay önce benden onun için bilgi aldılar. Türkiye'dekilerle iyi bir ilişkimiz var. Onlara bilgi verdim ama benim açımdan şu anda transferin gerçekleşmesi zor. Onlar 2-3 milyon euroluk kiralama bedeliyle birlikte sonra daha yüksek satın alma bedelleri öneriyorlar. Gigi Becali sabırlı bir insan, ne istediği de belli. Masaya 15 milyon euro koymak gerekiyor. Galatasaray'ın teklifini biliyorum ve şu anda Gigi'nin talebinden uzağız." diye konuşmuştu.Steaua Bükreş'te 21 maça çıkan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.