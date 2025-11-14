Mario Branco'ya olay ceza!

BRANCO'NUN SÖZLERİ OLAY YARATTI

Benfica'nın Casa Pia ile 2-2 berabere kaldığı maçta sahaya giren sportif direktör Mario Branco'nun cezası açıklandı.Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Branco, 20 gün süreyle tedbirli olarak sahalardan men etti. Soruşturmanın devam edeceği belirtilirken, Branco'nun 6 aya kadar ceza alabileceği ve federasyonun bu hazırlıkta olduğu belirtildi.A Bola gazetesi, hakemin raporunu da yayınladı.Hakem Gustavo Correio raporunda, "Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, maç sonunda sahaya girerek bana "" dedi." yazdı.