14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Mario Branco'ya olay ceza!

Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Benfica ile Casa Pia arasındaki maç sonrası hakeme tepki gösteren Mario Branco'ya 6 ay ceza vereceği öne sürüldü.

calendar 14 Kasım 2025 09:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mario Branco'ya olay ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica'nın Casa Pia ile 2-2 berabere kaldığı maçta sahaya giren sportif direktör Mario Branco'nun cezası açıklandı.

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Branco, 20 gün süreyle tedbirli olarak sahalardan men etti. Soruşturmanın devam edeceği belirtilirken, Branco'nun 6 aya kadar ceza alabileceği ve federasyonun bu hazırlıkta olduğu belirtildi.

BRANCO'NUN SÖZLERİ OLAY YARATTI


A Bola gazetesi, hakemin raporunu da yayınladı.

Hakem Gustavo Correio raporunda, "Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, maç sonunda sahaya girerek bana "Göğsündeki amblemi onurlandır. Sen bir utanç kaynağısın. Seni ve VAR odasındaki Joao Bento'yu mahvedeceğim" dedi. Ardından soyunma odası koridoruna kadar beni takip etti. Soyunma odası koridorunda bana "Seni mahvedeceğim, buna emin ol. Seni ve Bento'yu mahvedeceğim. Seni de onu da... S... palyaçoları, utanç vericisiniz, bugün yaptıklarınız utanç verici." dedi." yazdı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.