Süper Lig'de haftalardır yaşadığı türbülansı haftanın kapanışında final gibi maçta Fatih Karagümrük karşısında sonlandıran Adana Demirspor'da galibiyet hasreti sona erdi.



10 maç sonra taraftarını sevindiren Akdeniz ekibinde kabus seriye son veren isim ise Mario Balotelli'ydi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma istediği katkıyı yapamayan dünyaca ünlü yıldız en kritik anda sahne aldı.



Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü, bu maç öncesi affedilen ve son anda kadroya dahil olan Mario Balotelli attı. İtalyan yıldız, karşılaşmanın 27. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirdi. Golün yanı sıra sergilediği performansla da eski günlerine nazire yapan İtalyan oyuncu, yeniden takımının en önemli gol silahı olacağını gösterdi.



KONYASPOR DEPLASMANINA GİDİYOR



Adana Demirspor, bu sonuçla birlikte ligdeki 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Akdeniz temsilcisi, ligde takımın başında 8. kez sahaya çıkan teknik direktör Hikmet Karaman'la da ilk kez kazanmış oldu. Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU