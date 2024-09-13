Mario Balotelli: "Galatasaray, Roma'ya 5 atar"

Türkiye'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, Galatasaray'ın Nicola Zalewski'yi ikna edememesi sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Mario Balotelli: 'Galatasaray, Roma'ya 5 atar'
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13 Eylül 2024 13:35
Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi İtalyan ekibiyle anlaşmasına rağmen ikna edemedi.

Bu gelişmenin ardından Mario Balotelli, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Mario Balotelli yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Türkiye'yi kötü bir yer olarak düşünüyor ama öyle değil. Roma, Galatasaray'a karşı oynasa 5 gol yer. Roma da güçlü ama diğer liglerin de iyi olduğunu bilin." ifadelerini kullandı.

İtalyan golcü, Süper Lig'de bir dönem Adana Demirspor forması da giymişti.

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