Mario Balotelli: 'Galatasaray, Roma'ya 5 atar'

Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi İtalyan ekibiyle anlaşmasına rağmen ikna edemedi.
Bu gelişmenin ardından Mario Balotelli, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Mario Balotelli yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Türkiye'yi kötü bir yer olarak düşünüyor ama öyle değil. Roma, Galatasaray'a karşı oynasa 5 gol yer. Roma da güçlü ama diğer liglerin de iyi olduğunu bilin." ifadelerini kullandı.
İtalyan golcü, Süper Lig'de bir dönem Adana Demirspor forması da giymişti.
Bu gelişmenin ardından Mario Balotelli, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Mario Balotelli yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Türkiye'yi kötü bir yer olarak düşünüyor ama öyle değil. Roma, Galatasaray'a karşı oynasa 5 gol yer. Roma da güçlü ama diğer liglerin de iyi olduğunu bilin." ifadelerini kullandı.
İtalyan golcü, Süper Lig'de bir dönem Adana Demirspor forması da giymişti.
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