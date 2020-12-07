Mario Balotelli, 2. Lig ekibine imza attı!

30 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli, İtalya Serie B ekiplerinden Monza ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Mario Balotelli, 2. Lig ekibine imza attı!
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07 Aralık 2020 20:13
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaz aylarında transferini veto ettiği Mario Balotelli, İtalya Serie B ekiplerinden Monza'ya gitti.

Milan'ın bir dönem başkanlığını yapan Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, İtalyan golcü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Mario Balotelli, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng ile birlikte mücadele verecek. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 399 maça çıktı ve 161 gol atarken, 34 de asist yaptı.









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