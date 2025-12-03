03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-382'
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-011'
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-010'
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
1-011'
03 Aralık
Arsenal-Brentford
1-011'
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
0-039'

Mardin 1969 Spor-Bursaspor maçında, misafir takıma taraftar yasağı

Mardin 1969-Bursaspor maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak.

calendar 03 Aralık 2025 21:47
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Mardin 1969 Spor-Bursaspor maçında, misafir takıma taraftar yasağı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor ile Bursaspor arasında oynanacak 14. hafta maçına deplasman takımın taraftarı alınmayacak.

Mardin İl Spor Güvenlik Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 2025–2026 sezonunda kentte gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek tüm sportif müsabakaların sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun şekilde yapılmasının sağlaması amacıyla gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bu kapsamda 6 Aralık Cumartesi günü Kızıltepe Stadyumunda oynanacak Mardin 1969 Spor-Bursaspor futbol müsabakasıyla ilgili güvenlik tedbirleri değerlendirmesi ve yapılan risk analizleri sonucunda misafir takım taraftarının stada alınmamasına karar verilmiştir. Kamu düzeninin korunması ve sporun centilmenlik ruhu içerisinde sürdürülebilmesi için alınan bu karara vatandaşlarımızın hassasiyetle uyması önemle rica olunur."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
