Marcus Thuram, milli takım kadrosundan çıkartıldı!

Marcus Thuram, bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marcus Thuram, milli takım kadrosundan çıkartıldı!
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17 Mart 2025 21:11
Marcus Thuram, yaklaşan milli ara için Fransa Milli Takımı kadrosundan bileğindeki sakatlık nedeniyle çıkartıldı.

Fransa'nın kadrosu geçen perşembe günü açıklanmadan önce, Thuram'ın çağrılıp çağrılmayacağı belirsizdi. Ancak Didier Deschamps, Inter teknik direktörü Simone Inzaghi'nin oyuncunun bilek sakatlığı yaşadığını açıklamasına rağmen onu kadroya dahil etti. Buna rağmen Thuram, milli ara öncesi Inter'in son UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de başlamıştı.

Thuram'ın milli takımdan çekildiği, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından pazartesi günü yapılan bir açıklamayla doğrulandı. Açıklamada, oyuncunun sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

HERHANGİ BİR EKLEME YAPILMADI

FFF'nin açıklamasına göre Deschamps, şimdilik 23 kişilik kadroyla devam edecek.

HIRVATİSTAN'A KARŞI SAHADA OLACAKLAR

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde 20 Mart'ta Split'te ve 23 Mart'ta Stade de France'ta Hırvatistan'a karşı iki maç oynayacak.

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