Marco Verratti, Suudi Arabistan'a doğru

Yaptıkları transferlerle piyasayı alt üst eden Suudi Arabistan takımları bu sefer rotayı Verratti'ye çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Marco Verratti, Suudi Arabistan'a doğru
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25 Haziran 2023 22:09
Son güncelleme 25 Haziran 2023 22:16
Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves gibi yıldızları Suudi Arabistan Ligi'ne getiren takımların sıradaki hedefi Marco Verratti oldu.

Al-Hilal 30 yaşındaki İtalyan yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

İngiliz basınında yer alan habere göre Marco Verratti'nin ilk tercihi Avrupa'da kalmak olsa da Arap takımlarının ödedikleri ücretlerden dolayı bu transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yükselmiş durumda.

Transferin birkaç gün içerisinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açıklanacak.

38 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon PSG formasıyla 38 resmi maçta forma giyen Marco Verratti bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

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