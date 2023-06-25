Marco Verratti, Suudi Arabistan'a doğru

Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves gibi yıldızları Suudi Arabistan Ligi'ne getiren takımların sıradaki hedefi Marco Verratti oldu.



Al-Hilal 30 yaşındaki İtalyan yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.



TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR



İngiliz basınında yer alan habere göre Marco Verratti'nin ilk tercihi Avrupa'da kalmak olsa da Arap takımlarının ödedikleri ücretlerden dolayı bu transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yükselmiş durumda.



Transferin birkaç gün içerisinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açıklanacak.



38 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon PSG formasıyla 38 resmi maçta forma giyen Marco Verratti bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.





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