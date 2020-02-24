Marcao: "Hayatımın en mutlu günü"

Galatasaraylı Marcao, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
Marcao: 'Hayatımın en mutlu günü'
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23 Şubat 2020 21:26
Galatasaraylı Marcao, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

"Alex çok sevdiğim bir futbolcu ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır yenilmediğini biliyordu, ondan dolayı biliyordum ancak bugün seri sona erdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biri ancak havaya girmeyeceğiz, ayaklarımız yere basacak ve son ana kadar şampiyonluk için savaşmaya devam edecek"

Bütün hafta Fenerbahçe'ye çalıştık, en ince ayrıntısına kadar analiz yaptık. Savunma anlamında da çok iyiydik ama daha henüz biten bir şey yok. Bizim için her maç bir final ve son ana kadar devam edeceğiz

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