Manuel Akanji: 'İnanılmaz bir his'

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Inter'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.



Karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinin İsviçreli oyuncusu Manuel Akanji, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kupayı kazanmanın inanılmaz bir his olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Çok mutluyum. Bizim için kolay olmadı. Bu bir final maçıydı. Gerçekten çok zor bir sezondu. Tabii ki yorgun hissediyoruz. Ama oynadığımız oyundan memnunum, her şeyimizi verdik. İlk yarı planladığımız gibi gitmedi diyebilirim ama ikinci yarıya daha iyi başladık. Golü bulduk. Inter'in bir şeyleri değiştirmesi gerekiyordu ve bu dakikadan sonra fırsatlar da yakaladılar. Takım olarak iyi bir savunma yaptık ve kazandık" diye konuştu.



"EN İYİ OYUNUMUZU OYNADIĞIMIZI SÖYLEYEMEM"



İngiliz ekibinin kalecisi Ederson'un maç içerisinde yaptığı kurtarışlara da değinen Akanji, "En iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyemem. Finallerde tek yapmanız gereken kazanmak. Biz de bugün bunu başardık. Ederson'un son dakikadaki kurtarışı çok önemliydi. O olmasaydı karşılaşma uzatmaya gidecekti. Onun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ