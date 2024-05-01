MANU'dan Erik ten Hag için flaş karar!

Manchester United'ın başarısız sonuçlara rağmen Erik ten Hag ile yollarını ayırmayı düşünmediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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MANU'dan Erik ten Hag için flaş karar!
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01 Mayıs 2024 21:31
Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan ve Manchester United'da hayal kırıklığı olarak yorumlanan Erik ten Hag için sürpriz bir karar alındı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United, Erik ten Hag ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

DOĞRU KOŞULLAR SAĞLANMADI

İngiliz devinin bazı hissedarları, Hollandalı çalıştırıcının başarılı olması için doğru koşulların sağlanmadığına inanıyor.

Ten Hag ile yollarını ayırmayı düşünmeyen MANU'da yönetimin yeni sezon planlamalarına başladığı belirtildi.

ALTERNATİF BULUNAMIYOR

Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması halinde yerine gelecek bir alternatifin de bulunmaması yönetimin bu kararı almasında etkili olduğu vurgulandı.

Manchester United, Premier Lig'de 34 maç sonunda topladığı 54 puanla 6. sırada yer alıyor.

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