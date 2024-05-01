MANU'dan Erik ten Hag için flaş karar!

Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan ve Manchester United'da hayal kırıklığı olarak yorumlanan Erik ten Hag için sürpriz bir karar alındı.



The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United, Erik ten Hag ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.



DOĞRU KOŞULLAR SAĞLANMADI



İngiliz devinin bazı hissedarları, Hollandalı çalıştırıcının başarılı olması için doğru koşulların sağlanmadığına inanıyor.



Ten Hag ile yollarını ayırmayı düşünmeyen MANU'da yönetimin yeni sezon planlamalarına başladığı belirtildi.



ALTERNATİF BULUNAMIYOR



Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması halinde yerine gelecek bir alternatifin de bulunmaması yönetimin bu kararı almasında etkili olduğu vurgulandı.



Manchester United, Premier Lig'de 34 maç sonunda topladığı 54 puanla 6. sırada yer alıyor.





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