18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Manisa FK yeni sayfa açacak

Manisa FK, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Adana Demirspor karşısında düşme hattından çıkış için galibiyet hedefliyor.

calendar 18 Kasım 2025 16:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK yeni sayfa açacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 1'inci Lig'de milli maç arasının ardından cuma günü evinde sonuncu Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Üst üste aldığı yenilgilerin ardından düşme hattına gerileyen ve teknik direktör Taner Taşkın'la yollarını ayırıp Mustafa Dalcı'yı takımın başına getiren siyah-beyazlılar mutlak galibiyet hedefliyor. Henüz galibiyeti bulunmayan ve eksi 17 puanla dipte yer alan Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı'nın oyuncularını sık sık uyardığı öğrenildi. Dalcı'nın, "Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğiz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Evimizde kazanıp bir an önce alt sıralardan kurtulacağız" dediği ifade edildi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.