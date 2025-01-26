Manisa FK'nın rakibi Sakaryaspor

1. Lig'de üst üste Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını kaybedip Play-Off potasından uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü, pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.



Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Konuk siyah-beyazlılarda kart cezalısı orta saha Oğuz Gürbulak forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Şapçı, Sakaryaspor'un 26 puanda olduklarını belirterek, "İki takım açısında da zorlu bir maç. Biz kendimize odaklanacağız. Kazanıp düşme hattından uzak durmak istiyoruz" dedi.