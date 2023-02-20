Manisa FK, Doğukan Emeksiz'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Yeni Malatyaspor'dan Doğukan Emeksiz'i renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde 23 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.



İmza töreninde konuşan Doğukan Emeksiz, projeleri, hedefleri olan bir kulüpte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Manisa FK'nin başarısı için elinde geleni yapacağını kaydeden Emeksiz, "En kısa sürede takımıma katkı sağlayıp hedefimiz olan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." dedi.



Kulübün futbol şube sorumlusu Erdem Özkan ise Doğukan Emeksiz'in ligde dikkati çeken oyunculardan biri olduğunu ifade etti.



Önemli bir oyuncuyu takıma kattıkları için mutlu olduklarını söyleyen Özkan, Doğukan Emeksiz'e başarı diledi.





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