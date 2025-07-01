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Manisa FK'da 10 ayrılık

TFF 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 10 futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 01 Temmuz 2025 16:45
Haber: DHA, Fotoğraf: manisafk.com
Manisa FK'da 10 ayrılık
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TFF1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, geçen sezondan sözleşmeleri sona eren 10 futbolcuyla yeniden anlaşmadı.

Yeni sezon öncesi antrenmanlara başlayan siyah-beyazlı kulüp, takımdan ayrılan 6'sı yabancı 10 futbolcusu için veda mesajı yayınladı.

Manisa ekibinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Manisa Futbol Kulübümüz ile sözleşmeleri sona eren Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji ve Armin Hodzic'e kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
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