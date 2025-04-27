Manisa'dan Şanlıurfa'da kritik galibiyet!

1. Lig'de Manisa FK, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa'dan Şanlıurfa'da kritik galibiyet!
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27 Nisan 2025 18:02
1. Lig'in 36. haftasında küme düşme hattında yakından ilgilendiren maçta Şanlıurfaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-1'lik skorla Manisa FK oldu.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Oğuz Gürbulak, 51. dakikada Bede Osuji ve 90. dakikada Dani Ramirez attı. Şanlıurfaspor'un tek golü 61. dakikada Bouly Junior Samba'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manisa FK, ligde 44 puana ulaştı ve son iki hafta öncesi ligde nefes aldı. Şanlıurfaspor, ligde 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Şanlıurfaspor, Çorum FK deplasmanına gidecek.

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