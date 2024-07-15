Manisa'da Doğukan Emeksiz takımdan ayrıldı

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde sol kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz takımdan ayrıldı.
Son 1.5 sezonda siyah-beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Adanaspor'la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Geçen sezon ligde 20 maçta görev yapan Doğukan 1 asistle oynarken, kupada ise 3 karşılaşmada 1 gol attı.
Son 1.5 sezonda siyah-beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Adanaspor'la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Geçen sezon ligde 20 maçta görev yapan Doğukan 1 asistle oynarken, kupada ise 3 karşılaşmada 1 gol attı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU