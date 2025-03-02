Basketbol Süper Ligi'nde evinde sezonun flaş ekiplerinden Mersin Spor'u normal süresi 91-91 biten randevuda uzatmada 105-100 mağlup eden Manisa Basket, düşme hattına 2 galibiyet fark atarak nefes aldı.
Aliağa Petkimspor'u milli ara öncesi yendikten sonra kritik maçta Mersin Spor engelini de aşarak bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Manisa ekibi, son 4 maçta 3 galibiyet aldı.
Hafta içinde Saben Lee'yi Olimpiakos'a satıp, Pickett ile de yollarını ayırmasına rağmen kazanmayı başaran Manisa Basket, 19 maçta 6 galibiyete ulaştı. Manisa, düşme hattındaki Yalovaspor'a bitime 11 hafta kala 2 galibiyet fark attı.
Manisa Basket, düşme hattından uzaklaştı
Manisa Basket, Mersin Spor'u uzatmada yenerek düşme hattıyla farkı açtı.
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02 Mart 2025 14:45
Basketbol Süper Ligi'nde evinde sezonun flaş ekiplerinden Mersin Spor'u normal süresi 91-91 biten randevuda uzatmada 105-100 mağlup eden Manisa Basket, düşme hattına 2 galibiyet fark atarak nefes aldı.
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