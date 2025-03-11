Manisa Basket Divissa, Rytas Vilnius'u konuk edecek

Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar ligi'nde Rytas Vilnius'u ağırlayacak.

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Manisa Basket Divissa, Rytas Vilnius'u konuk edecek
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11 Mart 2025 14:24
Manisa Basket Divissa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü maçında, 12 Mart Çarşamba günü Litvanya ekibi Rytas Vilnius'la karşılaşacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.00'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda H Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Manisa ekibi, play-in oynama hakkı kazandı. İki maç üzerinden oynanan bu turda Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibini eleyen Manisa Basket Divissa, adını son 16'ya yazdırdı.

Manisa Basket Divissa'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmuyor. İki ekibin karşılaştığı ilk maçta da Manisa Basket Divissa, rakibine 98-74 mağlup olmuştu.

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