Manchester United, UEFA'dan men mi olacak?

Manchester United'ın bir kısmının INEOS Grubu'nun sahibi Jim Ratcliffe'e satılması sonrası, Ratcliffe'in Fransa'nın Nice Kulübü'nün de sahibi olması tartışmaları beraberinde getirdi.



İki kulübün Avrupa organizasyonlarında aynı anda yer alması durumunda birinin organizasyonlardan men edilmesi mümkün görünüyor.



TEK BİR YOL VAR



Sportbible'de yer alan habere göre; İki kulübün aynı anda UEFA organizasyonlarında yer almasının tek yolu, birinin doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde otomatik olarak yer alması ve diğerinin Konferans Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanması.



İki takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, kendi ligini daha üst sırada bitiren takım UEFA'dan bileti alacak. Ancak iki takım da ligini aynı sırada bitirirse bu durumda İngiltere ülke puanı sıralamasında daha üstte olduğu için Manchester United, UEFA biletini alan kulüp olacak.



UEFA YETKİLİSİ DOĞRULADI



Haberde; bir UEFA yetkilisinin durumu doğruladığı ve şu sözleri aktardığı yer aldı;



"Kuralların bu konuda ne söylediği açık. INEOS, Nice'in sahibi ve Manchester United'ın yönetiminde de önemli bir role sahip. Kurallar değişmedikçe, INEOS, bir kulüp üzerindeki hisselerini satmadıkça veya iki takımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde diğeri Konferans Ligi'nde oynamadıkça ikisinin birden Avrupa kupalarında oynaması imkansız."



CEFERIN NE DEMİŞTİ?



Bu konu hakkında daha önce Gary Neville'e bir röportaj veren UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin ise şu sözleri sarf etmişti;



"Biz sadece Manchester United ile ilgilenmiyoruz. Başka bir kulüp almak isteyen 5 ya da 6 kulüp sahibi var. Önümüzde iki seçenek var; ya kuralları böyle tutacağız ya da aynı turnuvada oynamalarına izin vereceğiz.



Henüz ne yapmamız konusunda emin değilim. Çok kulüplü mülkiyete giderek ilgi artıyor. Buna öylece 'hayır' dememeliyiz. Ancak bu konuda koymamız gereken bazı katı kurallar olacağı kesin.



Bir kulüp sahibinin bakış açısından sahibi olduğu iki kulüpten birine maçı kaybetmesini söylemek kolay gibi görünebilir. Ancak bir teknik direktörün veya futbolcunun bakış açısından baktığınızda bu böyle mi? Size birinin gelip maçı kaybetmenizi istemesi bu kadar kolay mı?"





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