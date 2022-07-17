Manchester United, transferi açıkladı

Manchester United, yeni sezon öncesinde kadrosunu Lisandro Martinez ile güçlendirdi.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Ajax ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Martinez'in sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.



Manchester United, bu transfer için Ajax'a 57 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre Ajax'ın 10 milyon euro da bonus kazanma hakkı bulunuyor.





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