Manchester United'ta 7 numara yeni sahibini buluyor

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester United'ta, kulübün sembollerinden birisi haline gelen 7 numaralı formayı gelecek sezon giyecek oyuncu belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'ta 7 numara yeni sahibini buluyor
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24 Haziran 2023 17:27
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, gelecek sezon için önemli bir karar aldı.

7 NUMARA GARNACHO'YA

Manchester Evening News'in haberine göre; kulüp için önemli bir anlam ifade eden 7 numaralı forma, gelecek sezon genç oyuncu Alejandro Garnacho'ya verilecek.

BEST, BECKHAM, RONALDO...

Manchester United'ın 7 numaralı formasını tarih boyunca; George Best, David Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi kulüp tarihinde önemli yer edinmiş futbolcular giymişti.

18 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Garnacho, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 19 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.



 
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