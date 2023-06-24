Manchester United'ta 7 numara yeni sahibini buluyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, gelecek sezon için önemli bir karar aldı.Manchester Evening News'in haberine göre; kulüp için önemli bir anlam ifade eden 7 numaralı forma, gelecek sezon genç oyuncu Alejandro Garnacho'ya verilecek.Manchester United'ın 7 numaralı formasını tarih boyunca; George Best, David Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi kulüp tarihinde önemli yer edinmiş futbolcular giymişti.18 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Garnacho, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 19 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.