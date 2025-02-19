Manchester United, Ole'yi arıyor

Beşiktaş'ı uçuşa geçiren Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın son dönemdeki en başarılı hocası oldu. Amorim'in yüzde 43 kazanma oranıyla en kötü olduğu dönemde, Ole %71"le, %52'lik Mourinho'yu da solladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Manchester United, Ole'yi arıyor
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19 Şubat 2025 08:35
Takımı Ole Gunnar Solskjaer'e teslim eden Beşiktaş'ın ne kadar doğru karar verdiğini Manchester United'ın durumu da tescil ediyor. Beşiktaş'a geldiğinden beri siyah-beyazlıları yükselişe geçiren Norveçli teknik adamın Ferguson sonrası performansını İngiliz basını da övdü.

Efsane çalıştırıcının ayrılmasından sonra göreve gelen Manchester United teknik adamları içinde en başarılı istatistiği Solskjaer yakaladı. Ten Hag sonrası imza atan ve yüzde 43 kazanma oranı tutturan Ruben Amorim, en başarısız hoca olarak dikkat çekti

TEN HAG BİLE DAHA İYİYDİ

Manchester United ligde 15. sıraya gerileyip, düşme potasına girdi. İngilizler, Norveçli teknik adama duyulan özlemi anlatan manşetler attı.

BBC Sport'un açıkladığı verilere göre Portekizli çalıştırıcının 21 maçta aldığı 30 puan, Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig'deki en kötü performansı. 2018 ve 2021 yılları arasında İngiliz devinde görev yapan Beşiktaş'ın başarılı hocası Ole Gunnar Solskjaer, ilk 21 müsabakasında yakaladığı yüzde 71'lik kazanma oranıyla listenin ilk sırasında bulunuyor.

Onu yüzde 67 ile Erik Ten Hag, yüzde 57 ile Moyes, ve yüzde 52 ile Jose Mourinho takip ediyor.

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