Manchester United, Mason Mount'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İngiliz futbolcu Mason Mount'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; manutd.com
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Manchester United, Mason Mount'u kadrosuna kattı
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05 Temmuz 2023 15:00
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 15:21
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İngiliz futbolcu Mason Mount'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea'nin altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün internet sitesine konuşan Mount, "Büyüdüğünüz kulüpten ayrılmak asla kolay değildir, ancak Manchester United kariyerimin bir sonraki aşaması için heyecan verici, yeni bir meydan okuma sağlayacak. Onlara karşı mücadele ettiğim için ne kadar güçlü bir takıma katıldığımı biliyorum. Bu takımın büyük kupalar kazanma hedefinin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mount, tüm kulvarlarda 195 maça çıktığı ve 33 gol attığı Chelsea formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, iki kez de Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

 

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