Manchester United FA Cup'tan elendi

FA Cup 4. Turu'nda Middlesbrough, normal süresi 1-1 biten maçta Manchester United'ı penaltılarda 8-7 mağlup etti ve 'Kırmızı Şeytanlar'ı turnuvanın dışına itti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United FA Cup'tan elendi
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05 Şubat 2022 02:13
İngiltere FA Kupası 4. Turu'nda Manchester United sahasında Middlesbrough'yu konuk etti.

Old Trafford'da oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı Middlesbrough penaltılarda 8-7 kazandı ve güçlü rakibini turnuvanın dışına itmeyi başardı.

Karşılaşmada Manchester United 20. dakikada Cristiano Ronaldo ile penaltı atışından yararlanamadı. 25'te Jadon Sancho'nun golüyle Manchester United ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda skoru koruyamayan Manchester United, 64. dakikada Crooks'un golüyle skorun 1-1 olmasına engel olamadı ve maçın 90 dakikası eşitlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara geçildi.

8. penaltıda Middlesbrough'dan Peltier atışını gole çevirirken Manchester United'dan Elanga atışı kaçırınca Middlesbrough tur atlayan taraf oldu.

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