İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Marcus Rashford ve 85. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, 46 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Leeds United ise 19 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Leicester'ı ağırlayacak. Leeds United ise Everton deplasmanına gidecek.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Marcus Rashford ve 85. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, 46 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Leeds United ise 19 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Leicester'ı ağırlayacak. Leeds United ise Everton deplasmanına gidecek.
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