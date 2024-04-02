Manchester United'dan Sofyan Amrabat kararı

Manchester United, sezon başında Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat için kararını verdi.



İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre; İngiliz ekibi, Amrabat için Fiorentina ile yapılan sözleşmede yer alan 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.



Habere göre; yönetimin ve teknik heyetin beklentilerini karşılayamayan orta saha oyuncusu, kulübün gelecek sezon planlarında yer almıyor.



27 yaşındaki Faslı orta saha, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 22 maçta 1158 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı.





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