Manchester United'dan Harry Kane için dev teklif!

Manchester United, Tottenham forması giyen Harry Kane için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manchester United'dan Harry Kane için dev teklif!
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28 Mart 2023 18:52
Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United, Harry Kane için Tottenham'a teklif yapacak.

Yaz transfer döneminde İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ManU, 91 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

29 yaşındaki başarılı golcü Tottenham formasıyla toplam 425 maça çıktı ve 271 gol, 63 asist yaptı.

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