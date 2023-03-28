Manchester United'dan Harry Kane için dev teklif!

Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United, Harry Kane için Tottenham'a teklif yapacak.



Yaz transfer döneminde İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ManU, 91 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



29 yaşındaki başarılı golcü Tottenham formasıyla toplam 425 maça çıktı ve 271 gol, 63 asist yaptı.





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