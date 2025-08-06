Manchester United'dan Baleba hamlesi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United, orta saha transferi için Carlos Baleba'yı gündemine aldı.Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi, bu hafta 20 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız orta saha oyuncusunun temsilcileriyle temasa geçti.Oyuncunun durumu hakkında bilgi alan Manchester ekibi, Baleba için şartları yokladı. Ancak mevcut kulübü Brighton & Hove Albion'un oyuncuyu kadroda tutma planı ve belirlediği yüksek bonservis bedeli, transferi şimdilik zora sokuyor.Manchester United'ın yaz dönemindeki önceliklerinden biri olan Benjamin Sesko transferi sonrası, orta sahaya yeni bir takviye yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda Baleba, takip edilen adaylardan biri konumunda.21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Brighton formasıyla 40 resmi maça çıktı ve 4 gol-2 asistlik katkı verdi.