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Manchester United'dan Baleba hamlesi

Manchester United, yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak adına Carlos Baleba için ilk adımı attı. Ancak Brighton, yüksek bonservis beklentisi nedeniyle satışa sıcak bakmıyor.

calendar 06 Ağustos 2025 21:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan Baleba hamlesi
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United, orta saha transferi için Carlos Baleba'yı gündemine aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi, bu hafta 20 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız orta saha oyuncusunun temsilcileriyle temasa geçti.

BRGIHTON'IN YÜKSEK BONSERVİS İSTEĞİ, TRANSFERİ ZORA SOKUYOR

Oyuncunun durumu hakkında bilgi alan Manchester ekibi, Baleba için şartları yokladı. Ancak mevcut kulübü Brighton & Hove Albion'un oyuncuyu kadroda tutma planı ve belirlediği yüksek bonservis bedeli, transferi şimdilik zora sokuyor.

Manchester United'ın yaz dönemindeki önceliklerinden biri olan Benjamin Sesko transferi sonrası, orta sahaya yeni bir takviye yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda Baleba, takip edilen adaylardan biri konumunda.


SEZON PERFORMANSI

21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Brighton formasıyla 40 resmi maça çıktı ve 4 gol-2 asistlik katkı verdi.

 

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