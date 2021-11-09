Manchester United'da Rangnick gerçeği

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde istediği performansı ortaya koyamayan Manchester United'da yönetimin Ralf Rangnick ile görüştüğü ifade edildi.



Alman gazeteci Christian Falk, Kırmızı-Şeytanlar'da yönetim kurulunun, Rangnick ile daha önce görüşmelerde bulunduğunu, ancak Alman futbol adamının zor bir kişiliği olduğuna kanaat getirerek bu görüşmeleri sonlandırdığını kaydetti.



Rangnick'in en büyük hayalinin Manchester United'da teknik direktör olmak olduğunu belirten Christian Falk, İngiliz ekibinin, Rangnick'i tekrar gündemine alıp almayacağını bilmediğini belirtti.



RUSYA'DA 3 YILLIK İMZA



63 yaşındaki Rangnic, yaz transfer döneminde Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına Spor ve Komünikasyon Genel Müdürü olarak 3 yıllık imza attı.





İLGİLİ VİDEO